2003 não será fácil para o Brasil, diz presidente do BC inglês A situação econômica do Brasil este ano não será fácil diante das incertezas internacionais, disse hoje o presidente do Banco Central inglês, Edward George. "As economias emergentes, entre elas a do Brasil, dependerão do que ocorrerá nos países industrializados e como reagirão a uma guerra. Mais do que isso, ninguém sabe dizer o que ocorrerá", completou o presidente do BC britânico, que participa da reunião dos presidentes dos bancos centrais das dez maiores economias do mundo em Basiléia, na Suíça. O encontro revela um considerável grau de pessimismo entre os xerifes do sistema financeiro internacional. Segundo eles, é imposssível fazer qualquer previsão sobre o desempenho da economia mundial em 2003 diante das perspectivas de uma guerra no Iraque. "O cenário é totalmente nebuloso", afirma o presidente do BC inglês. Segundo ele, o crescimento previsto para a União Européia no segundo semestre deste ano deverá ser adiado para 2004. Nos EUA, diz George, os indicadores apresentam tendências contraditórias.