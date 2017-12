2004 será ?o ano das ferrovias?, anuncia Dirceu O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, disse hoje que 2004 será "o ano das ferrovias". Ele disse m entrevista coletiva concedida ao término da reunião da Câmara de Infra-Estrutura, Dirceu informou que o governo está montando um programa "ambicioso" para o setor ferroviário que buscará resolver os problemas de estrangulamento e falta de investimentos no setor. Dirceu destacou ainda que o governo ofertará, em 2004, sete lotes de concessões de rodovias no País. "A conclusão da reunião (da Câmara de Infra-Estrutura) é que o governo inicia o ano com um planejamento com metas que serão cobradas, concentrando os investimentos nas áreas metropolitanas e de desenvolvimento agro-industrial, rompendo, assim, parte do estrangulamento vivido nessas regiões com a garantia de geração de energia suficiente", afirmou Dirceu. A coordenação dos investimentos em infra-estrutura ficará a cargo do Ministério do Planejamento, da Casa Civil e da Presidência da República. Segundo o ministro, haverá um sistema de monitoramento dos projetos, e a coordenação buscará desburocratizar e agilizar as decisões políticas que garantirão a execução dos projetos. "Haverá um esforço de economia de custeio nos ministérios para destinarmos mais recursos para investimentos", informou Dirceu. Ele informou ainda que, na área das Comunicações, continuarão sendo desenvolvidos os projetos de TV digital e será enviado ao Congresso o novo projeto de lei das agências reguladoras. Na área da Integração Nacional, Dirceu destacou o trabalho que será desenvolvido na Rodovia Transnordestina e o trabalho de transposição de águas no Nordeste.