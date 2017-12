22 milhões de contribuintes apresentaram declaração Cerca de 22 milhões de contribuintes apresentaram declaração de rendimentos este ano, de acordo com dados divulgados pela Receita Federal. Passado o prazo final para a entrega das declarações de rendimentos de 2006 (ano base 2005), cerca de 21,6 milhões contribuintes entregaram o documento pela internet. A Receita prevê que outras 400 mil declarações tenham sido entregues pelo modelo de formulário tradicional em papel, completando 22 milhões de declarações esperadas. Num telão montado na Secretaria da Receita Federal em Brasília, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, acompanhou os últimos minutos da entrega das declarações. "Felizmente ocorreu tudo bem", disse o secretário ao comemorar o fato de 98,2% dos contribuintes terem entregue a declaração por meio eletrônico. No ano passado, a Receita recebeu 97,8% pela internet. No último dia de entrega, cerca de 2,16 milhões de declarações foram recebidas pela Receita. O pico de entrega foi de 197 mil declarações por hora. Quinta foi o dia de maior entrega, com 2,3 milhões de documentos.