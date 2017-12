24 novos shopping foram abertos em 2000 Este ano foram abertos 24 novos shoppings em todo o país. Isso significa um crescimento de 4,74% em comparação com o ano passado. Os dados são do III Censo Brasileiro de Shopping Centers, realizado pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). O levantamento inclui, além dos shoppings tradicionais, os outlets, os shoppings de atacado, os temáticos e os rotativos. Apesar do número de estabelecimentos ter aumentado, o censo apurou um decréscimo de 243 lojas em atividade este ano. As regiões que mais ganharam shoppings foram a Sudeste, com 16 novos estabelecimentos, seguida pelo Sul, com cinco e Centro-Oeste, com três. A Região Sudeste se mantém na liderança, com 286 shopping centers, que equivalem à participação de 53,96% do mercado nacional.