25% dos mais ricos da China têm menos de 40 anos Um quarto dos homens mais ricos da China tem menos de 40 anos, segundo a lista elaborada pela revista Forbes e publicada nesta quinta-feira, liderada pelo multimilionário Huang Guangyu, dono da linha de eletrodomésticos Gome Electrical Appliances. O "boom" econômico propiciado pela abertura chinesa nos últimos anos beneficiou os jovens magnatas, que viram suas fortunas crescerem em poucos anos. É o caso do homem mais rico da China, Huang Guangyu, de 37 anos, cuja fortuna é estimada em US$ 2,3 bilhões e que desbancou o presidente do conglomerado Citic Pacific, que ocupa o terceiro lugar este ano. A riqueza do bilionário floresceu nos últimos anos graças à expansão da classe média no país, que buscou conforto doméstico nas lojas do milionário, com lavadoras, freezers e aparelhos de ar condicionado, segundo a revista. No entanto, a reputação de Huang está sob suspeita, após a denúncia de que o magnata está sendo investigado por receber empréstimos ilegais de até US$ 165 milhões feita esta semana na revista de economia Caijing. A companhia, cujas negociações de ações na Bolsa de Hong Kong foram suspensas durante algumas horas após o anúncio, se apressou em negar as acusações de que Huang estivesse sendo investigado. O presidente da linha de eletrodomésticos não é o único acusado de fraude da lista, como disse a revista, que eliminou Zhang Rongkun (16º no ano passado) de suas páginas. O empresário de 33 anos, dono do grupo de investimentos Fuxi, foi detido recentemente por sua relação no escândalo de corrupção dos fundos de pensões de Xangai, que envolveu também o secretário-geral do Partido Comunista em Xangai. Em segundo lugar, está Xu Rongmao, dono do conglomerado imobiliário Shimao Group, com fortuna de cerca de US$ 2,1 bilhões conquistada às custas do setor de construção chinês, cujo crescimento está começando a dar sinais de reaquecimento. Rong Zhijian (também conhecido como Larry Yung) e sua família estão em terceiro lugar, com cerca de US$ 2 bilhões, seguidos por Zhu Mengyi, da Pearl River Investment. A mulher mais rica da China, que tem riqueza estimada em US$ 1,5 bilhão, é Zhang Yin - dona da fábrica de celulose Nine Dragons Paper Industries -, que ficou com a quinta posição, mas poderia estar na liderança somando a fortuna de seu marido e de seu irmão - também acionistas da empresa. Zhang Li, da R&F Properties; Shi Zhengrong, da Suntech Power; Liu Yongxing, do grupo EastHope; Guo Guangchang, do conglomerado empresarial Fosun; e Lu Guanqiu, do grupo Wanxiang, ocupam os postos seguintes da lista.