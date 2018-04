25 países se unem contra os EUA na OMC Uma aliança de 25 países acusou, na Organização Mundial de Comércio (OMC), os Estados Unidos de praticar uma "violação sistemática" das regras para a aplicação de salvaguardas à impotação de produtos, especialmente no setor siderúrgico. A aliança, formada pela União Européia (UE), Japão, Coréia, China, Suíça, Noruega, Venezuela, Bulgária, Nova Zelândia, México e Canadá se reuniu com representantes dos Estados Unidos na OMC para tentar solucionar o problema criado pela barreira estabelecida pela Casa Branca às importações de aço. No início de março, Washington estabeleceu uma salvaguarda aos produtos siderúrgicos, argumentando que o aumento das importações de todo o mundo estariam levando suas empresas à falência. "Há um consenso entre os países perjudicados de que as barreiras dos Estados Unidos violam as regras da OMC, e queremos que sejas retiradas", afirma um assessor jurídico da UE. Ele lembra que a Casa Branca já foi condenada em seis oportunidades, pelos árbitros da OMC, por desrespeitar as regras de aplicação de medidas restritivas. As negociações continuam amanhã em Genebra. Mas os europeus alertaram que se não houver acordo, a aliança de países pedirá, até o próximo dia 6 de maio, a abertura de painel (comitê de arbitragem) formado por juízes internacionais e que determinarão a legalidade da lei norte-americana. A estratégia européia não se limita à formação da aliança na OMC. Bruxelas continua solicitando que os Estados Unidos dêem compensações de US$ 2,5 bilhões pelas perdas sofridas. Caso essas compensações não ocorram até o dia 19 de maio, a UE promete seguir com a idéia de retaliar os produtos norte-americanos. Brasil Enquanto os países se unem para atacar os americanos, o Brasil prefere esperar até o próximo dia 16 para tomar uma iniciativa. Na semana que vem, termina o prazo para que o presidente George W. Bush reavalie as barreiras ao aço. A esperança do Brasil é de que os Estados Unidos considerem o pedido brasileiro de aumentar a cota destinada ao País. Na avaliação dos negociadores do Itamaraty, um aumento de autorização para exportar 1 milhão de toneladas seria suficiente para que o Brasil deixasse de se queixar. O governo americano deverá considerar o pedido do Brasil em conjunto com mais de mil solicitações que a Casa Branca recebeu, de outros países, desde que estabeleceu a sobretaxa no setor siderúrgico.