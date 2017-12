26 países liberam reservas estratégicas de petróleo Governos de 26 países concordam em liberar o equivalente a dois milhões de barris de óleo ao dia de reservas estratégicas de combustível, para enfrentar as conseqüências do furacão Katrina, informa a Agência Internacional de Energia (AIE). Nota oficial da AIE informa que os países-membros "apóiam de forma unânime" as medidas, que terão efeito por um período de 30 dias. A diretoria da AIE vai se reunir dentro de duas semanas para revisar a situação.