28% dos funcionários dos Correios encerram greve Cerca de 28% dos funcionários dos Correios, em greve desde a última quinta-feira, decidiram voltar ao trabalho. Segundo Marcos Teixeira, que integra o comando de greve, os grevistas de São Paulo, Rio Grande do Norte, Sergipe e Maranhão aprovaram, em assembléias, o fim da paralisação. Segundo ele, a greve está mantida em Brasília e Rio de Janeiro. Nos demais Estados, as assembléias ainda não terminaram. O dirigente do movimento informou que o comando de greve encaminhou hoje à diretoria dos Correios um ofício manifestando disposição para retomar as negociações. Até o momento, não houve resposta ao documento.