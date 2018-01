28 mil passageiros no exterior têm bilhetes da Varig O diretor geral da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, informou hoje que existem 28 mil passageiros com bilhetes da Varig para retornarem ao Brasil até o dia 30 de junho. O levantamento, segundo ele, mostrou ainda que, desse universo, 13 mil estão em países europeus e, especificamente na Alemanha, onde se realiza a Copa do Mundo, são 5.600 usuários com bilhetes Varig de volta. O diretor reconheceu hoje que está havendo transtornos para os passageiros dentro da operação emergencial montada há dois dias, desde a quando a Varig está impedida pela justiça norte-americana de movimentar 18 aeronaves. Apesar disso, ele classificou de "sucesso" a operação considerando o contexto emergencial. "Transtornos existem, afinal estamos também entrando em alta temporada e todas as companhias têm aeronaves mais cheias, mas ainda assim como ação de emergência estamos obtendo resultados fantásticos", afirmou Zuanazzi. Ainda, segundo a Anac, até o dia 30 de junho, do universo de 28 mil usuários com passagens de volta ao País pela Varig, cerca de quatro mil estão na América do Norte e 10,8 mil estão na América do Sul. Apoio da Força Aérea O Comando da Aeronáutica determinou que dois aviões Boeings 707, os chamados sucatões, fiquem à disposição para serem usados no transporte de passageiros de outros países para o Brasil, por causa da crise da Varig. As aeronaves, baseados no Rio de Janeiro, não serão destacados para nenhuma missão da Força Aérea, para que possam ser enviados para onde houver necessidade. Cada Boeing carrega 160 passageiros. A medida foi tomada no mesmo dia em que a Varig cancelou os três vôos semanais de Munique, na Alemanha, para São Paulo, por causa da "fase de transição" pela qual passa a empresa, segundo informações de funcionários da companhia. Mas todos os passageiros de Munique foram realocados para vôos saindo de Frankfurt, garantiu o funcionário. Na próxima quinta-feira, a companhia tem dois vôos de Frankfurt para o Brasil - um com destino ao Rio de Janeiro e outro a São Paulo) - lotados de passageiros que voltam para casa após assistir à primeira fase da Copa do Mundo. A companhia informou que estes dois vôos estão confirmados.