283 mil aposentados precisam atualizar dados até o início do mês Os aposentados e pensionistas chamados para fazer o Censo Previdenciário a partir de abril e maio, cujo número final do benefício é um e dois, devem, obrigatoriamente, atualizar os dados cadastrais até o quinto dia útil de setembro, ou terão o pagamento do benefício suspenso em outubro. Dos 2,9 milhões convocados nesses dois meses, 283 mil ainda não atualizaram os dados cadastrais. Os aposentados de benefício com final 6 também são alvo de outra ação da Previdência. Quando ele for ao banco para receber a aposentadoria também fará o censo. Do 1,47 milhão de aposentados e pensionistas convocados para atualizar os dados cadastrais a partir de setembro, 575 mil já compareceram. Isto foi possível porque alguns bancos estão recebendo os formulários antecipadamente. A segunda etapa do Censo Previdenciário começou em março deste ano e prosseguirá até janeiro de 2007. Foram convocados 14,7 milhões de aposentados e pensionistas. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 8,5 milhões de convocados para esta fase já atualizaram o dados cadastrais. A atualização do cadastro tem o objetivo de combater fraudes e acabar com pagamentos indevidos.