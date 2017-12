31 entre 48 analistas esperam corte de 1 ponto no juros O Comitê de Política Monetária (Copom) deverá anunciar, no começo da noite de hoje, a redução de 1 ponto percentual na Selic, a taxa de juros básica da economia brasileira, ou seja, de 17,5% para 16,5%. Esta é a previsão de 31 instituições, ou 64,58% de um total de 48 consultadas pela Agência Estado. Outras 16 instituições, ou 33,33% do total, esperam uma redução maior, de 1,5 ponto porcentual, o que levaria a Selic para 16%. Apenas uma das 48 instituições consultadas pela Agência Estado prevê uma redução de 0,75 ponto porcentual na Selic amanhã.