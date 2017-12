35% dos recursos do BNDES serão regionalizados O Senado aprovou hoje projeto de lei determinando que pelo menos 35% dos recursos do BNDES sejam destinados ao financiamento de atividades produtivas, serviços, infra-estrutura e melhoria dos serviços públicos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O projeto prevê que os financiamentos levarão em conta os menores encargos financeiros oferecidos pela instituição, assim como prazos máximos para a quitação dos empréstimos. A empresa de participações do banco, a BNDESpar, também destinará o mesmo porcentual dos recursos para a capitalização das empresas produtivas, inclusive para os empreendimentos aprovados com os benefícios do Finam e do Finor. Agoram o projeto segue para a Câmara, onde deverá ser votado em turno único, podendo ser aprovado por maioria simples.