3.500 empregados da Volks já assinaram acordo de demissão na Alemanha Três mil e quinhentos funcionários da Volkswagen AG na Alemanha já assinaram até agora um acordo de demissão voluntária, disse o diretor financeiro do grupo, Dieter Poetsch, durante conferência com analistas em Londres. Na semana passada, a Volks informou que 3,2 mil trabalhadores haviam assinado os acordos, que fazem parte da reestruturação da companhia. Durante conferência com analistas no final de julho, o executivo-chefe, Bernd Pischetsrieder, havia dito que a companhia gostaria de reduzir sua força de trabalho na Alemanha em um total de 5 mil pessoas com o programa. Desde junho, a Volks vem oferecendo a seus 85 mil empregados naquele país pacotes de demissão voluntária entre 41 mil euros e 250 mil euros, dependendo da renda e do tempo de serviço. A oferta fica aberta até 30 de junho de 2007. A Volks disse que fez provisões de cerca de 1,3 bilhão de euros nos seis primeiros meses deste ano para 20 mil demissões planejadas.