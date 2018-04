3Com anuncia corte de mais 500 funcionários A norte-americana 3Com Corp., que atua no setor de tecnologia e tem operações no Brasil, anunciou o corte de mais 500 empregos como parte de um plano de reestruturação que visa retomar o lucro da empresa até o fim do ano fiscal 2002. Em comunicado, a 3Com disse que as demissões representam cerca de 8% de sua força total de 5.900 funcionários. No ano passado, a empresa reduziu sua força de trabalho em aproximadamente 6.100 empregos, ou 51%, depois de iniciar o ano de 2001 com 12 mil funcionários. "No dia 18 de dezembro, quando apresentamos os nossos resultados do segundo trimestre, fizemos uma promessa para os acionistas de que atingiríamos um ponto de equilíbrio das nossas operações", disse um porta-voz. "E estamos fazendo isso numa economia razoavelmente difícil", acrescentou. No segundo trimestre, a 3Com divulgou seu primeiro aumento nas vendas de um trimestre para outro em mais de um ano e diminuiu suas perdas, enquanto continuou a reduzir custos em resposta a fracas condições de mercado. Na época, o principal executivo financeiro da empresa disse que a 3Com visava retomar o lucro até o quarto trimestre, embora tivesse admitido que não tinha certeza se conseguiria cumprir esta meta. Analistas da Wall Street prevêem prejuízo de US$ 0,13 no terceiro trimestre, US$ 0,04 no quarto e US$ 0,74 no ano fiscal 2002, segundo a Thomson Financial/First Call.