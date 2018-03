40% dos argentinos estão abaixo da linha de pobreza Quatro em cada dez argentinos sobrevivem com menos de US$ 1 diariamente, fato que os coloca abaixo da linha de pobreza. O anúncio, feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), também indica que outros 21,6% dos argentinos conseguem viver com menos de US$ 2 diários, integrando, desta forma, a categoria de "pobreza". Há três décadas, somente 7% da população argentina era de pobres e indigentes. O BID calcula o total de pobres da Argentina em 61,6% da população, acima da média da pobreza da América Latina. Além disso, os números do organismo internacional indicam que o volume de pobres seria maior do que é admitido pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec), de 57,5%. Paraíso da classe média na América Latina até poucas décadas atrás, hoje a Argentina amarga um processo acelerado de empobrecimento sem precedentes em sua história. No total, 22,3 milhões de argentinos tentam viver com uma receita diária inferior a US$ 2. O BID também sustenta que o salário médio dos argentinos é mais baixo que o de Brasil, Peru e Bolívia. Metade dos assalariados argentinos ganha mensalmente 400 pesos (US$ 133). Segundo o Índice Ampliado de Vulnerabilidade à Pobreza (IAVP), elaborado pelo o Instituto para o Modelo Argentino (IMA), a possibilidade de que uma pessoa na Argentina fique pobre aumentou 122,8% ao longo dos últimos sete anos. O índice é calculado de acordo com um misto de dados que vão desde a variação da inflação até o crescimento do PIB. Dólar - O ministro da Produção, Aníbal Fernández, declarou que espera que o dólar mantenha sua cotação acima de 3 pesos. Na semana passada, o governo argentino preocupou-se, porque a cotação da moeda norte-americana despencou para 2,89, valor que não registrava desde abril do ano passado. Segundo Fernández, a cada cinco centavos de queda o governo perde 180 milhões de pesos (US$ 60 milhões) na arrecadação das retenções sobre as exportações.