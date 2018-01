43% das indústrias pretendem aumentar preços A sondagem industrial da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que será divulgada no final deste mês, constatou que 43% das empresas pesquisadas têm intenção de aumentar os preços, enquanto que 8% têm a intenção de reduzir. A mesma pesquisa mostrou que 42% das empresas prevêem uma melhora dos negócios nos próximos seis meses, enquanto apenas 9% espera uma piora. A pesquisa mostrou otimismo dos empresários também em relação à intenção de contratação, que é de 19% das empresas pesquisadas, enquanto 14% têm a intenção de demitir. Os dados foram antecipados em palestra do diretor do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV, Antonio Carlos Pôrto Gonçalves. De acordo com o economista estes dados mostram a tendência de aumento da demanda. A sondagem industrial de janeiro será divulgada integralmente no próximo dia 29.