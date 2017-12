43% das indústrias pretendem aumentar preços A Sondagem Conjuntural de Indústria de Transformação, apurada pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que 43% das empresas pretendem aumentar os preços no primeiro trimestre. Na sondagem anterior, realizada em outubro, esse porcentual era de 25%. O levantamento, divulgado hoje, mostra que 50% das empresas pretendem manter os preços do trimestre anterior. Das 1.146 indústrias ouvidas, 7% têm intenção de reduzir os preços. Segundo Aloisio Campelo Júnior, coordenador da pesquisa, ente os fatores para o ajuste de preços estão os preços dos insumos, sobretudo metais, petróleo e derivados, os reajustes salariais de dezembro e a elevação da alíquota da Cofins. Entre os setores com maior intenção de repasse de preços, estão têxtil (76%), metalurgia (65%), produtos de material plástico (76%), eletroeletrônicos (47%). A Sondagem Conjuntural da Indústria mostra ainda que no primeiro trimestre deste ano 23% das empresas pretendem contratar e 16% têm a intenção de demitir. O saldo positivo de sete pontos porcentuais a favor das contratações é o maior para um primeiro trimestre desde 1985. O coordenador do banco de dados da FGV destaca outro ponto positivo nesse dado: é que os primeiros trimestres não são tradicionalmente períodos de contratação. "Os indicadores, já positivos no último trimestre do ano passado, confirmam a inversão da tendência de demissões que predominou em 2003", ressaltou Campelo Jr. Os setores com maior intenção de contratar neste trimestre são química (48%), têxtil (37%), eletroeletrônicos e material de comunicações (31%) e material de transportes (incluindo indústria automobilística, 38%).