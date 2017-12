46% da populaçãoestá abaixo da linha da pobreza dos EUA

A crise sem precedentes de Porto Rico não é visível a olho nu nas ruas da capital, San Juan, onde é mais difícil encontrar um sem-teto do que em Washington. O padrão de vida é mais elevado que o de outros países caribenhos, mas inferior ao da média das cidades americanas.

Apesar da ausência de miséria e de favelas, as estatísticas do Censo dos EUA mostram que 46% dos 3,4 milhões de moradores vivem abaixo da linha da pobreza. O elevado índice é consequência da adoção da linha da pobreza americana, fixada em US$ 12 mil em 2016. A renda média anual em Porto Rico, ainda segundo o Censo, é de US$ 18,6 mil, menos da metade da registrada no mais pobre Estado dos EUA, o Mississipi.

A renda média equivale a um ganho diário de US$ 50, muito superior à linha da pobreza estabelecida pelo Banco Mundial, de US$ 1,25 ao dia.

Como seus rendimentos estão abaixo do piso fixado pelos EUA, grande parte da população da ilha tem direito a receber benefícios sociais. O mais abrangente deles é o “food stamps”, que só pode ser usado para a compra de alimentos. Em 2015, o programa atingiu 39,0% dos porto-riquenhos, três vezes a média de 12,8% registrada em todo o país. Transferências diretas de renda beneficiaram 8,8% no mesmo ano -a média dos EUA foi de 2,5%.

Alguns analistas dizem que os programas sociais acabam alimentando a informalidade na ilha, que hoje representa cerca de 25% da economia e contribui para deprimir a arrecadação de impostos.

A ligação com os EUA também tem aspectos perversos. Um dos principais deles é a exigência de que todo o comércio entre a ilha e o continente seja feito em navios com bandeira americana, que costumam ter fretes mais elevados que os de outros países.