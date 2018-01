4G atrai 40% dos usuários do 3G Mesmo com a crise, Gomes da Costa fará nova fábrica no País

Quase 40% dos usuários do serviço 3G no Brasil pretendem migrar para a tecnologia 4G, que tem velocidades comparáveis às obtidas no uso de um computador, enquanto o porcentual entre aqueles que utilizam o 2G é de 20%, mostra estudo elaborado pelo ConsumerLab, área da Ericsson que estuda o comportamento de consumidores de tecnologia.

A principal barreira para a migração é o custo dos aparelhos com a tecnologia 4G, além da necessidade de aderir a um plano de internet específico em algumas operadoras, também mais caro, de acordo com André Gualda, especialista do ConsumerLab da Ericsson na América Latina. "Os aparelhos com a tecnologia 4G (smartphones ou tablets) são mais raros e caros no Brasil. Não há tantas opções, por exemplo, abaixo de R$ 1.000, enquanto no caso do 3G é possível comprar aparelhos por R$ 300", afirma.

Gualda destaca também que a estrutura do 4G ainda é limitada no País. Pelo cronograma de implantação, as cidades com mais de 30 mil habitantes terão acesso à tecnologia em 2017 - até o fim deste ano, serão contempladas aquelas com mais de 200 mil moradores.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No ano passado, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), realizou o segundo leilão dessa tecnologia, na faixa de 700 megahertz, atualmente usada por emissoras de TV, para a expansão do 4G no País. O primeiro, da faixa de 2,5 GHz, foi realizado em junho de 2012.

A respeito do menor interesse dos usuários de 2G pela tecnologia mais avançada, o especialista afirma que a necessidade de melhora é maior entre aqueles que testam uma tecnologia mais avançada.

*