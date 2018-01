540 operadoras de telefonia fixa serão multadas O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Renato Guerreiro, divulgou hoje o balanço dos Procedimentos de Apuração por Descumprimento de Obrigações (Pado) abertos pela Anatel do ano passado. Dos 1.459 Pados abertos em 2000, 540 resultaram em multas para a maioria das concessionárias. O presidente da Anatel evitou antecipar os nomes das empresas autuadas e o valor total das multas aplicadas. As empresas autuadas poderão recorrer das multas. Gerreiro informou também, que as operadoras de telefonia fixa que quiserem atuar, a partir de 2002, nas áreas para as quais não ganharam concessão terão que antecipar de dezembro de 2003 para junho de 2001 o cumprimento de metas de universalização previstas pela Anatel. As operadoras de telefonia fixa no Brasil são três: Telemar, Brasil Telecom e Telefônica. As operadoras terão que elaborar um relatório de resultados com indicadores que comprovem o cumprimento das metas de universalização. Esse relatório terá que ser convalidado por auditores independentes a serem contratados pelas empresas. O balanço do cumprimento de metas, com parecer dos auditores, precirá ser publicado, para que a sociedade possa fazer comentários a respeito dele, e uma cópia do documento será enviada à Anatel.