57% dos argentinos são pobres, diz pesquisa O Instituto Nacional de Estatítiscas e Censos (Indec) confirma que 57,5% dos argentinos são pobres. A cifra representa 47% dos lares de toda a Argentina. A última pesquisa foi feita em maio de 2002 e apontou um índice de 53% de pobreza. O nível de argentinos que vivem na indigência chegou a 27,5%, um aumento de 3%. A medição foi feita em outubro passado e gerou atritos entre o Indec e o ministério de Economia, ao qual está subordinado, provocando a ira do ministro Roberto Lavagna, que não concorda com os critérios utilizados para a pesquisa. O lugar mais pobre do país é a cidade de Concórdia, na província de Entre Ríos, com 77% das pessoas vivendo na miséria. Corrientes é outra com alto nível de pobreza: 74,4%, enquanto que a indigência atinge a alarmante cifra de 43,1% da população de pobres. O ministro questionou a metodologia utilizada pelo Indec para elaborar os índices de pobreza, afirmando, por exemplo, que na cesta de produtos e serviços usados para definir pobreza há itens como conserto de carro e turismo. "Parece pouco provável que em outros lugares do mundo se calcule a pobreza incluindo os gastos com o carro", disse ele.