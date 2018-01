59% das empresas privadas praticam ações sociais, diz Ipea Boa parte das empresas privadas realiza algum tipo de ação social voltada para o atendimento de suas comunidades. Levantamento inédito feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), revela que 59% das 782 mil empresas privadas instaladas no País realiza ações do gênero. Os recursos destinados por essas empresas para atividades sociais somaram, em 2000, R$ 4,7 bilhões, cerca de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) naquele ano. Apesar do hábito de ajudar, o volume de recursos ainda é considerado baixo e o trabalho é feito de maneira informal, o que gera uma fragmentação das ações, desperdício de recursos e perda de eficiência e eficácia. "Uma colaboração mais estreita entre o poder público e a iniciativa privada poderia aumentar a eficácia dos recursos privados aplicados na área social", sugere o estudo Ipea. A região Sudeste concentra o maior número de empresas envolvidas com ações sociais (64%), bem como o maior volume de recursos aplicados. Dos R$ 4,7 bilhões investidos em 2000, cerca de R$ 3,8 bilhões foram feitos nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os empresários mineiros são os mais envolvidos em causas sociais, segundo a pesquisa: 81% declararam realizar algum tipo de ação social para as comunidades onde estão instaladas suas fábricas ou estabelecimentos comerciais. Em São Paulo, esse porcentual é de 66%. O Estado com menor participação empresarial em atividades sociais no País é o Rio Grande do Sul, com 39%. A pesquisa inédita foi realizada a partir de uma amostra composta por 9.140 companhias privadas lucrativas, reduzida posteriormente para 6.214, e que representam o universo estimado de 782 mil empresas privadas formais instaladas no Brasil. A amostra foi selecionada dentro do universo de empresas com um ou mais empregados, cujos os dados são mantidos pelo Ministério do Trabalho na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e no Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged).