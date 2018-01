59 milhões de isentos entregaram declaração no prazo A Receita Federal informou na tarde desta quinta-feira que cerca de 59 milhões de pessoas entregaram sua declaração de isento, este ano, dentro do prazo, que terminou ontem. A expectativa era receber 60 milhões de documentos até ontem. Os números finais serão divulgados nos próximos dias, mas o supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, informou que a variação dos números deve ser muito pequena porque o grosso das declarações enviadas já está contabilizado. Quem perdeu o prazo, informa a Receita, deve regularizar a pendência, procurando uma agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios e pagar uma multa de R$ 4,50. A Receita lembra que quem deixar de fazer a declaração terá o CPF colocado na condição de pendência e, em caso de não entrega da declaração por dois anos, o CPF é suspenso.