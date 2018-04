62% dos franceses já têm telefone celular O número de assinantes de serviços de telefonia celular na França chegou a 37 milhões em dezembro. Esse universo representa um aumento de 6,9% em relação aos 34,6 milhões de usuários registrados três meses antes, segundo a instituição responsável pela regulamentação das telecomunicações do país, a ART. Agora, 61,9% dos 59,5 milhões de franceses têm telefone celular, ante a taxa de 57,6% alcançada no final do trimestre anterior. A Orange SA, unidade móvel da France Telecom, foi a operadora que mais conquistou clientes em 2001, quando atingiu a marca de 17,8 milhões de usuários. Em seguida veio a SFR, a operadora móvel controlada pela Cegetel, da Vivendi Universal, com 12,6 milhões de clientes. Em terceiro lugar ficou a Bouygues Telecom, controlada pela Bouygues SA, com 6,6 milhões de assinantes.