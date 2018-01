62 milhões apresentaram declaração de isento do IR A Receita Federal informou, nesta sexta-feira, que 62 milhões de pessoas que não são obrigadas a fazer o ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) apresentaram a declaração de isentos neste ano. O prazo para apresentação dessa declaração venceu na quinta. O total de brasileiros que a apresentaram foi de 3 milhões a mais do que no ano passado e 1 milhão a menos do que a estimativa da Receita para este ano. A Internet foi o meio de declaração preferido dos isentos. De acordo com balanço divulgado pela Receita, 35,57 milhões de declarações foram enviadas pela internet. As casas lotéricas receberam 21,87 milhões. O restante das declarações foi feito por outros meios, como agências dos Correios, do Banco Popular do Brasil e da Caixa Aqui. A Receita alerta que a pessoa que não fez a declaração fica com a situação pendente no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). Quem deixa de fazê-la por dois anos seguidos fica com a validade do CPF suspensa. Com o número do CPF inválido, a pessoa não pode abrir conta no banco nem prestar concurso público, abrir crediário no comércio, alugar ou vender imóveis, receber benefícios da Previdência nem tirar passaporte. Os contribuintes que perderam o prazo podem regularizar sua situação, a partir desta sexta, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e nos Correios, pagando uma taxa de R$ 5,50.