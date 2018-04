64% de novas empresas foram fechadas em 2000 A cada 10 novas empresas criadas em 2000 no Brasil, 6,45 foram fechadas. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, em estudo sobre a demografia das empresas que aponta os nascimentos e mortes de firmas no período de 1997 a 2000. Os números são parte das estatísticas do Cadastro Central de Empresas do instituto, com dados apurados em 2000. Segundo o IBGE, quanto menor o porte das empresas, tanto maior as suas taxas de nascimento e mortalidade, ou seja, a instabilidade afeta mais os pequenos negócios. Em 2000, do total de 710,25 mil empresas criadas, 659,36 mil eram de pequeno porte. Além disso, do total de 457,99 mil empresas que foram fechadas, 426,85 mil eram pequenas. SP lidera em número de empregos São Paulo emprega mais que a soma das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte juntas, segundo revela estudo do IBGE. O Estado emprega 30,9% do pessoal assalariado do País, fatia maior que os 29,1% que correspondem à soma das regiões Nordeste (16,9%), Centro-Oeste (8%) e Norte (4,2%). A região Sudeste emprega, sozinha, 53,3% das pessoas assalariadas, seguida de longe pela região Sul (17,7%). O estudo revela também que o número de empresas no País aumentou 6,5% em 2000 em relação ao ano anterior, enquanto o número de pessoas ocupadas cresceu 4,6% e o total de assalariados, 5,1%.