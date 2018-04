74,2% querem comprar bens duráveis até setembro A intenção do consumidor de comprar bens duráveis neste trimestre, tanto nas lojas como pela internet, atingiu a maior marca para o período em dez anos. Entre julho e setembro, 74,2% dos consumidores pretendem comprar algum bem durável no varejo tradicional, aponta a Pesquisa Trimestral de Intenção de Compra no Varejo do Programa de Administração do Varejo (Provar) da USP e da Felisoni Consultores Associados. O índice era de 61,8% no mesmo período de 2008 e de 72,4% no segundo trimestre deste ano. No caso do comércio eletrônico, outra pesquisa, também do Provar, revela que 86,1% dos entrevistados pretendem comprar bens duráveis pela internet entre julho e setembro deste ano. No mesmo período de 2008, esse indicador estava em 83,5% e em 87,3% no segundo trimestre deste ano. "A tendência do consumo é positiva", afirma o coordenador das pesquisas, Claudio Felisoni. Ele ressalta que os impactos da crise financeira internacional reduziram a velocidade do crescimento do setor varejista, mas não alteraram a direção, que continua ascendente. A queda nos juros, o alongamento dos prazos de pagamento e a maior previsibilidade do comportamento da inadimplência são fatores apontados pelo consultor para a manutenção da trajetória ascendente do comércio, apesar da crise. De dez segmentos pesquisados, sete registram crescimento da intenção de compras no terceiro trimestre deste ano ante 2008. A maior taxa de crescimento da intenção de compras é do setor automotivo, com elevação de 70%. O setor foi beneficiado pela redução de IPI e teve os preços reduzidos. Em seguida estão móveis (52,9%) e eletroeletrônicos (48,4%).