77% dos industriais paulistas estão otimistas com Lula Os industriais paulistas estão otimistas e tranqüilos sobre o futuro do País no comando do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 77% dos empresários estimam que o governo petista será ótimo ou bom. "Existe um generalizado sentimento de otimismo moderado", afirmou o presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva. No universo dos 420 entrevistados pela Fundação Getúlio Vargas (FVG) para a realização da pesquisa, 59% avaliam ter muita tranqüilidade pelo fato de o País ser dirigido por um novo partido; outros 10% disseram estar tranqüilos; 27% inquietos; e 4% muito inquietos. O estudo indicou que 36% dos empresários acreditam que as relações entre a indústria e o futuro governo serão um pouco melhores; para 32% seguirão iguais; para 18% vão piorar um pouco; e outros 11% acreditam que serão muito melhores. Inflação, Congresso, energia, desemprego e greve Para 46% há risco de ocorrer uma escalada da inflação no próximo ano, enquanto que 40% consideram essa possibilidade baixa. Sobre a possibilidade de a indexação voltar, 47% avaliaram ser baixa e 33%, ser alta. Uma maioria de 48% acredita ser baixa a chance de haver controle de preços, enquanto que 32% avaliaram ser alta. As chances de o governo Lula provar os projetos no Congresso foram consideradas altas por 49% dos entrevistados e baixas para 41%. A possibilidade de uma nova crise de energia elétrica foi considerada baixa por 53% dos entrevistados e de alta por 29%. A análise indica ainda que 57% dos empresários acham ser baixas as chances de o desemprego aumentar, contra 28% que acreditam o contrário. Segundo a pesquisa, 24% estimaram serem altas as chances de ocorrer uma grande incidência de greve de trabalhadores e 57% baixa. Suor e vida real Piva afirmou que não espera "nada menos do que uma reviravolta" na forma com que o governo Lula vai tratar o setor industrial em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso. "Esperamos o fim da fase de ostracismo da indústria e o fim da ênfase no mercado financeiro". afirmou. "Queremos ênfase no trabalho, suor, desenvolvimento. Ênfase na vida real". Ele cobrou um foco do novo governo no crescimento industrial. "Não queremos subsídios ou barreiras, mas apenas sermos parceiros", afirmou. Recado a Fraga Ele aproveitou para solicitar ao atual presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, que não eleve os juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, marcada para os dias 17 e 18 de dezembro. "Estamos convencidos de que o presidente Armínio Fraga não deve aumentar os juros porque, na administração dele, o aumento de juros não tem efeito sobre o câmbio; não atua em relação a credibilidade; e não vai segurar a inflação enfraquecendo ainda mais a demanda", disse. "A inflação pode ser diluída ao longo dos próximos meses". Ele defendeu ainda a continuidade pelo próximo governo do programa de privatizações. "Temos convicção de que o Estado deve restringir sua atuação na esfera política e regulatória", disse.