79% dos empréstimos do BNDES vão para as grandes empresas O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve fechar o ano com empréstimos de R$ 36 bilhões, estabelecendo novo recorde na história do banco. Esse dinheiro equivale a quase duas vezes o orçamento anual do governo do Rio de Janeiro, de R$ 18,5 bilhões. O orçamento original da instituição para 2002 era de R$ 28 bilhões. Até novembro, o banco estatal colocou R$ 32,837 bilhões na economia. As grandes empresas absorveram R$ 25,398 bilhões, representando 79% do total, com aumento de 52% em relação aos primeiros 11 meses de 2001. As pequenas e médias empresas receberam R$ 6,9 bilhões do BNDES nos primeiros 11 meses do ano, o que representa aumento de 35% em relação a igual período do ano passado. Com isso, esse segmento passou a representar 21% dos desembolsos do banco estatal. Pelos dados do BNDES, as chamadas microempresas (faturamento anual até R$ 1,2 milhão) receberam R$ 4,84 bilhões nos 11 meses, com aumento de 29%. As médias empresas (faturamento anual entre R$ 1,2 milhão e R$ 10,5 milhões) receberam R$ 2,067 bilhões nos 11 primeiros meses, com aumento de 52% no ano O setor de energia ficou com 24% dos empréstimos este ano. Só no mês passado, o BNDES desembolsou mais R$ 1,4 bilhão, elevando o acumulado no ano para R$ 7,64 bilhões. Isso representa aumento de 747% em relação aos onze primeiros meses de 2001 e foi o principal fator para elevar os desembolsos do banco estatal este ano. Além do setor de energia, se destacam os financiamentos para a venda de aviões da Embraer. Saúde e educação O BNDES está lançando programa de investimentos em fundos voltados para saúde e educação. O comprometimento inicial será de até R$ 50 milhões em cada. Nesses fundos, o banco participará como estruturador e investidor, com 25% do comprometimento total, cabendo o restante a outros investidores institucionais nacionais e estrangeiros. O banco participa de 17 fundos para capitalização de empresas em diferentes regiões do País. O objetivo deste programa é obter mais recursos para investimentos de longo prazo nestes setores e incentivar a indústria de fundos de capital de risco. Segundo informações do banco, a proposta faz parte da política de atuação do BNDES para ampliar investimentos em fundos de forma a destinar recursos para setores estratégicos. A decisão de estruturar e apoiar a constituição dos fundos voltados para saúde e educação "foi o reconhecimento de que há necessidade de investimentos para essas áreas, que não podem ser totalmente atendidas pelo setor público devido aos limites orçamentários e às exigências crescentes de novos serviços", informa nota do banco. Para o BNDES, a demanda nestes dois setores cria oportunidades de novos negócios na área de educação como a criação de escolas profissionalizantes e diversificação de cursos nas universidades. No caso da área de saúde, o BNDES está interessado em incrementar os serviços especializados.