8,8% das compras são feitas com cartão de crédito A participação das compras feitas com cartão de crédito no consumo privado brasileiro encerrará o ano em 8,8%, o que representa o dobro da taxa registrada em 1994, de 4,4%. O resultado coloca o Brasil à frente de outros países da América Latina nesta área, embora ainda esteja muito longe dos Estados Unidos, onde os cartões respondem por 19% do consumo privado. O avanço do cartão em valores muito acima de qualquer segmento econômico ? este ano o setor crescerá 17% - é explicado pelo aumento dos estabelecimentos credenciados e também pela quantidade de portadores, e sobretudo pela continuidade do processo de substituição do cheque. Em 2000, os cartões ficaram com 7,3% do consumo privado e em 2001, 8,2%. Neste ano, o faturamento de todo o setor chegará a R$ 68,6 bilhões, segundo estudo realizado pela Credicard, maior emissora de cartões de crédito. Serão 973 milhões de transações realizadas e 41,5 milhões de cartões emitidos. Em 2001, estes números foram, respectivamente, 853 milhões e 35,3 milhões. Além do aumento da base de cartões e da maior utilização, também o gasto médio por compra cresceu, passando de R$ 69 para R$ 73. A evolução ocorre com a redução do número de cheques compensados. De acordo com o Banco Central, durante o Plano Real, houve uma queda de 42% no número de papéis emitidos, embora em faturamento o instrumento ainda registre montantes expressivos, porque é mais usado para pagamento de valores elevados. Este fenômeno é explicado, principalmente, pelo empenho dos bancos em reduzir a utilização do papel e estimular o uso dos meios eletrônicos, visando a redução de custos. O resultado disso é um crescimento de 22% em 2001 e 17% em 2002 do mercado de cartões, apesar do cenário recessivo. A previsão da Credicard, que analisa mensalmente os números do setor, é de que a movimentação no próximo ano possa crescer mais 16%, chegando a R$ 80 bilhões. A participação no consumo privado cresceria mais um pouco, passando para 9,1%. E o número de transações deve superar a casa de 1 milhão. As empresas continuarão mirando nas classes econômicas mais baixas, com rendas de até R$ 1 mil.