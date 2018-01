80% dos clientes terão celulares pré-pagos Analistas de mercado acreditam que o porcentual de usuários de celulares pré-pagos crescerá para algo em torno de 80% das bases das empresas do setor nos próximos anos. As operadoras Tele Nordeste, Telemig e Tele Celular Sul ainda apresentam uma fatia maior de usuários de aparelhos pós pagos. A diferença é pequena, com média de 45% do total. A exceção fica por conta da Tele Norte Celular, que já conta com 54% de seus clientes no sistema pré-pago. "Esse fenômeno de ampliação dos clientes do pré-pago está ocorrendo com todas as empresas", disse Felipe Zaghen, da Indosuez W.I. Carr Securities. Segundo ele, essa é uma tendência natural do mercado. O segmento de celulares com pagamento antecipado gera receitas mais baixas às companhias, pois lida tradicionalmente com clientes de renda inferior. Carlos Firetti, da BBV Corretora, acredita que o novo cenário trará companhias preocupadas em fidelizar clientes. "Apesar de continuar elevando sua parcela de pré-pagos, as empresas tentarão lançar planos alternativos para que os usuários assinem contratos e criem vínculos com a operadora." O crescimento do número de usuários dessas quatro empresas ficou, em geral, em linha com as projeções dos analistas.