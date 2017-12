900 mil micro e pequenas empresas ainda não declararam Simples A Receita Federal divulgou, nesta segunda-feira, nota à imprensa informando que pelo menos 900 mil micro e pequenas empresas inscritas no Simples ainda não entregaram a declaração anual simplificada. Segundo a Receita, o prazo se encerra nesta quarta-feira, às 20 horas. Até a manhã desta segunda-feira, 1,4 milhão de empresas já haviam feito a entrega da declaração, que é feita pela internet. Os programas para preenchimento e transmissão da declaração do Simples estão disponíveis na página da Receita na Internet. Quem não fizer a declaração no prazo pagará multa de 2% ao mês sobre o imposto informado na declaração. Veja Mais: Site da Receita www.receita.fazenda.gov.br