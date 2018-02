A 1ª crise ninguém esquece A primeira crise econômica é inesquecível para quem um dia já sentou na cadeira de presidente da República. Em artigos escritos a pedido do ?Estado?, os quatro ex-presidentes brasileiros do ciclo democrático - José Sarney (1985-1990), Fernando Collor (1990-1992), Itamar Franco (1993-1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002)- contam como enfrentaram as turbulências na economia durante o período em que chefiaram seus respectivos governos. Campeão em número de turbulências internacionais, Fernando Henrique Cardoso, depois de oito anos no comando no Planalto, disse que o mais difícil, quando vem o impacto brutal da crise, é manter a calma e ver mais longe. Itamar Franco não viveu as crises do capitalismo global. Seus problemas na economia - graves - foram domésticos. Ao assumir, o Brasil vivia uma inflação de mais de 1.000%. Itamar viu que a recuperação das finanças não se limitava à simples missão de reduzir os custos e aumentar as receitas. Sarney avalia o perigo da protelação e revela que errou ao adotar o Cruzado Dois. Segundo ele, seu governo foi de crise permanente. Fernando Collor disse que, em seu período, a principal crise foi de "mentalidade". Diz que encontrou "um País com cacoetes e enorme paúra de se abrir ao mundo".