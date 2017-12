A 1 real por dia, TV pré-paga quer alcançar classes B e C O setor de TV por assinatura ganhará em breve uma boa novidade, com o lançamento da Astral Sat, uma TV por satélite pré-paga dirigida às classes B e C. Já em fase de pré-lançamento, o serviço custará R$ 1 por dia, oferecendo uma grade de 12 canais, incluindo programação de filmes, desenhos animados, notícias e documentários. Segundo Helio Barroso, idealizador do projeto e principal sócio da empresa, a estimativa é de começar a operar em grande escala no início de junho. Inspirado no sucesso do celular pré-pago no Brasil, onde o nível baixo da renda impede o acesso de grande parte da população a serviços caros como a TV por assinatura, o empresário desenvolveu um modelo de negócios que reduz ao máximo os custos da operadora. O número de canais foi reduzido ao que interessa à maior parte do público. Já estão na grade TNT (filmes dublados), Cartoon Network e Boomerang (infantis), Canal Brasil e Clima Tempo. Estão em negociação mais Band News, Discovery, Discovery Kids, Animal Planet e Disney Channel, entre outros. Na área de esportes, os eventos mais cobiçados que não estão na TV aberta são exclusividade das afiliadas da Rede Globo e, portanto, não entraram na programação.