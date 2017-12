A bike não é nossa

As pessoas que circulam de automóvel na cidade se queixam de que as ciclovias implantadas com pressa inusitada pela administração Fernando Haddad tiram espaço de circulação dos veículos e não são usadas pelos ciclistas. No entanto, o Ibope parece apontar dados que contestam essa percepção. Em 2013, havia 174,1 mil usuários diários de bicicletas em São Paulo. No ano passado, esse número saltou para 261,0 mil, aumento de 50%. É um indício de que a bicicleta só não era mais usada em São Paulo antes porque não contava com condições mínimas para isso. Mas São Paulo não é nem Berlim nem Amsterdã, duas campeãs mundiais do ramo. Ainda não ficou claro se a topografia tão acidentada, as enormes variações de clima e até mesmo as condições de segurança favorecem o uso intensivo da bicicleta na cidade.

A entidade que faz os levantamentos do setor, a Abraciclo, divulga dados com enorme atraso (os mais recentes são de 2013), o que impossibilita avaliação mais atualizada. O que se pode dizer é que há no Brasil 235 montadoras que operam no mercado. Mas apenas quatro (Caloi/Dorel, Houston/Audax, Isapa/OX Bike e Grupo Lagoa) abocanham 27,9% do volume de produção. A importação corresponde a 7,5% das vendas internas.

Apesar do fator câmbio, a bike brasileira é cara se comparada com as negociadas em qualquer loja do ramo na Europa ou nos Estados Unidos, porque o setor opera por aqui com baixa produtividade. Em 2012, cerca de apenas 5,7 mil unidades foram exportadas, 0,1% da produção nacional, o que demonstra o baixo poder de competição do produto nacional.

Cerca de 80% das peças (em valor) usadas na montagem são importadas, principalmente da China, como atesta a Abradibi, associação que atua com o governo em um programa de expansão da utilização de bicicletas como meio de transporte no País. As importações enfrentam as restrições tarifárias já conhecidas: 20% de Imposto de importação se provierem do Mercosul e 35%, se do resto do mundo.

O Itaú e o Bradesco bem que vêm tentando usar a nova propensão ao exercício ao ar livre nas grandes cidades para oferecer bikes a seus correntistas e, de quebra, usar o serviço como recurso de marketing. Mas o uso da bicicleta ainda é incipiente por aqui. O Brasil é o quinto maior mercado de bicicletas - média de 5,5 milhões de unidades por ano, como atestam estatísticas da Abraciclo. No entanto, as vendas correspondem a apenas 0,025 unidade por habitante, o que leva o Brasil a ocupar a 22.ª posição do ranking global nesse item.

Estudo realizado em 2012 pela Tendências Consultoria, que compara as condições do mercado interno com o do resto do mundo, calcula que em 2011 já poderia ter sido vendido por aqui 1,8 milhão de bicicletas a mais do que os 4,9 milhões verificados então.

CONFIRA

Aí está a evolução da produção industrial no Brasil no período de 12 meses até maio.

Mal na foto e mal no filme

Meses a fio, a indústria se pergunta se já não chegou o fundo do poço dessa fase ruim e, no entanto, os números não consolam. No mês de maio ainda houve algum aumento de produção em relação a abril (0,6%), mas, nos cinco primeiros meses do ano, a queda acumulada da produção já é de 6,9%. No Estado de São Paulo, a situação é até pior: queda de produção de 8,6% entre janeiro e maio e de 7,9% no período de doze meses./COLABOROU FERNANDO ARBEX