A Bolsa estréia 2004 com o mesmo ânimo do ano anterior Apesar do reduzido volume de negócios, a Bolsa de São Paulo manteve o ritmo. "A Bovespa mudou de ano, mas não mudou de ânimo", resumiu um operador. Nesse primeiro pregão do ano, a Bolsa continuou quebrando recordes. Às 13h22, o Índice s ubia 0,65%, bem perto da máxima da manhã (0,67%), marcando 22.381 pontos. A mínima ficou em -0,13%. O volume financeiro somava R$ 136,6 milhões, projetando para o encerramento giro na faixa de R$ 350 milhões. Quem tinha de zerar posições já o fez na virada do ano e quem tem de abrir posições não vai fazer isso justamente numa sexta-feira, espremida entre o feriado de ano novo e o final de semana. A maioria das mesas de negócios opera com poucos participantes, em esquema de plantão. Os poucos negócios que movimentaram a Bolsa nesse primeiro pregão do ano foram decorrentes de ajustes residuais à carteira teórica definitiva divulgada logo cedo pela Bovespa. A nova carteira vai valer para o período de janeiro a abril. Janeiro, tradicionalmente, costuma ser um mês positivo para o mercado de ações, em função do rearranjo de carteiras. Apesar da baixa liquidez esta manhã, que está absolutamnte dentro do previsto, a expectativa geral é de que 2004 continue sendo o ano da Bolsa, especialmente se o fluxo estrangeiro seguir forte e se o crescimento da economia mundial se confirmar. No mercado internacional, o ano também começou da melhor maneira possível. Na Ásia, as bolsas tiveram rally de ano novo, registrando altas entre 2% a 3%, apostando num desempenho econômico melhor este ano. As bolsas européias também iniciaram 2004 com ganhos, porém mais moderados do que a verificada na Ásia. Wall Street também abriu em alta, com os investidores animados pelo resultado da atividade industrial (ISM) de dezembro, que registrou o maior nível dos últimos 20 anos, superando as previsões de me rcado. O ISM, único indicador econômico da agenda do dia nos EUA, avançou para 66,2 no mês passado, ante uma previsão de 61. Em novembro, estava em 62,8. No início da tarde, por volta das 13h30, o Dow Jones subia 0,64% e o Nasdaq +0,74%.