A cada duas horas, três mortes em acidente de trabalho no Brasil A cada duas horas de trabalho no Brasil ocorrem três mortes e a cada minuto, três acidentes de trabalho. O dados foram divulgados hoje pelo ministro da Previdência Social, Amir Lando, na solenidade do Dia Internacional de Luto pelas Vítimas dos Acidentes e Doenças do Trabalho, no Ministério da Saúde. De acordo com o ministro, em 2003 o custo de acidentes para o país chegou a R$ 32,8 bilhões, sendo que R$ 8,2 bilhões foram gastos com benefícios acidentários, o que representa 30,3% do déficit do INSS. O ministro pediu um esforço nacional no combate ao acidente do trabalho que, segundo ele, vai além das políticas públicas. Já o ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, chamou a atenção para o custo humano e social, além do financeiro, dos acidentes de trabalho no Brasil. Segundo ele, o trabalhado decente começa com dignidade, saúde e segurança.