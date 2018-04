A Califórnia perto de um acordo Os legisladores da Califórnia chegaram perto de um acordo com o governador, Arnold Schwarzenegger, para preencher o rombo orçamentário de US$ 26 bilhões por meio de recursos que alterarão profundamente a relação do Estado com suas cidades, bem como com os milhões de residentes beneficiados pelos serviços públicos básicos. Os detalhes que emergiram das negociações sugerem que o acordo pode exigir cortes extraordinariamente profundos no sistema de atendimento médico e nos recursos disponíveis para os governos locais, e uma redução substancial - apesar de muito menor do que os cortes que o governador ameaçou implementar há um mês - no atendimento médico e em outros serviços sociais. A estrutura final do orçamento ainda está por ser definida. O Estado, sem dinheiro, continuou a pagar seus fornecedores com títulos IOU (do inglês "I owe you", ou "eu devo a você"), sua classificação de crédito continuou despencando e Schwarzenegger e o sindicato dos professores trocaram farpas em relação a cortes na educação. Os democratas, que trabalharam para evitar que os serviços sociais do Estado fossem estripados, parecem ter prevalecido até certo ponto por terem concordado com os cortes implementados em outros programas e localidades. O acordo exigiu também o emprego de recursos contábeis utilizados por todos os Estados em tempos de crise, como adiar programas e pagamentos até o próximo ano fiscal para que o rombo no orçamento não pareça tão grande. Schwarzenegger se ateve à promessa de rejeitar quaisquer aumentos na carga tributária e pareceu ter chegado muito perto da vitória na aprovação de muitas - quando não todas - das reformas propostas por ele para alguns programas. Aqueles que trabalham como funcionários do programa de atendimento domiciliar do Estado, avaliado em US$ 4,7 bilhões, por exemplo, enfrentarão provavelmente critérios de seleção mais rígidos para coibir as fraudes no sistema, como impressões digitais e a investigação das referências do candidato ao emprego. Apesar de o programa estadual de atendimento médico para crianças pobres que não têm cobertura dos seguros ter continuidade garantido, diferente do que havia ameaçado o governador, o número de participantes deve ser limitado. Significa que algumas crianças terão de enfrentar uma lista de espera para obter atendimento. Os beneficiados pelo programa de atendimento médico aos carentes serão provavelmente transferidos para um programa de atendimento supervisionado para economizar ao Estado US$ 2,5 bilhões. É improvável que sejam implementados cortes adicionais no programa de atendimento médico aos carentes, pois isso levaria o Estado a violar os padrões federais. Os benefícios sofrerão cortes também num outro programa que o governador pretendia eliminar, o CalWorks, que oferece assistência financeira a famílias com filhos de idade igual ou inferior a 18 anos. O orçamento estadual para a educação, de quase US$ 52 bilhões, parecia ser o próximo alvo de cortes substanciais - cerca de US$ 1,5 bilhão -, além das consideráveis reduções já implementadas no início do ano. Alguns distritos já prometeram aumentos aos professores, o que reduz ainda mais a sua capacidade de oferecer programas como educação musical e educação física no ano que vem. Faculdades e universidades públicas de todo o Estado já se prepararam para cortes de milhões de dólares, ao conceder licenças para seus funcionários. Licenças de três dias por mês para os funcionários do governo devem continuar sendo distribuídas até o fim do ano fiscal. Os governos locais, que já sofreram com a redução da própria arrecadação fiscal, perderão provavelmente muito mais em decorrência do acordo quando o Estado começar a limitar os fluxos de dinheiro arrecadado dos quais esses governos locais dependem, como os impostos sobre a gasolina. As cidades podem tentar pedir emprestada uma quantia igual à que estão perdendo, mas muitas das localidades mais enfraquecidas podem enfrentar a perspectiva de declarar moratória nos títulos da sua dívida. A condição deprimente do orçamento californiano era óbvia na quarta feira, conforme legisladores e representantes do governo trabalhavam para concluir o orçamento enquanto comiam um jantar para viagem. O auditor do Estado continuou a emitir IOUs para milhões de fornecedores e contribuintes - títulos que a maioria dos bancos parou de aceitar. Em uma nova tentativa de economizar dinheiro no orçamento do sistema prisional, a Secretaria Estadual de Correção e Reabilitação vai suspender um dia extra de visita concedido aos detentos que participaram de um programa de reabilitação. *Jennifer Steinhauer é editora-chefe do NYT em Los Angeles