A caminho da sustentabilidade da dívida O envio da PEC do limite do gasto público é um passo firme na direção de colocar o País de novo nos trilhos do crescimento. E faz o mesmo papel que o Fundo Social de Emergência (FSE), de minha autoria, teve no descalabro pré-Plano Real. Mesmo sem a loucura da hiperinflação que campeava em 1992/93, estávamos caminhando de novo para o caos. Até há pouco, ninguém conseguia projetar um ponto de parada para a trajetória ascendente da razão entre a dívida pública e o PIB. O regime de desequilíbrios fiscais crescentes do trio Dilma-Mantega-Augustin estava levando o País à bancarrota, pela necessidade de emitir volumes gigantescos de moeda para financiar a dívida.