A comitiva do Brasil na Fashion Week de Xangai Xangai ferve durante a sua Fashion Week, com feiras, showrooms e pop-up stores internacionais armadas paralelamente aos desfiles. Em abril, uma comitiva brasileira, composta pelas marcas Gabrielab, Pat Bo, Lucas Nascimento e T. Arrigoni participou do Alter Showroom, um evento prestigiado por lá.