A construção civil e o balanço do PAC A crise da construção civil está expressa nas pesquisas recentes da Fundação Getúlio Vargas (FGV), da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, do sindicato da construção (Secovi) e da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). Ela é reforçada pelos sucessivos cortes no orçamento do programa de habitação popular Minha Casa, Minha Vida, refletindo tanto a recessão econômica como a precariedade da execução do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em que despontam os investimentos da Petrobrás e em moradias populares. Mas também decorre dos efeitos da corrupção na Petrobrás sobre as grandes empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato.