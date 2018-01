A crise, infelizmente, não é do balanço de pagamentos

O déficit em transações correntes somou meros US$ 2,5 bilhões em dezembro último, menos de um quarto do déficit de US$ 11,6 bilhões no mesmo mês de 2014. Houve notável melhora no déficit em conta corrente em 2015, que atingiu US$ 59 bilhões, muito menos que no ano anterior (US$ 104 bilhões). Com isso, o déficit em conta corrente como proporção do PIB caiu para 3,3% no ano que passou, sendo sobrefinanciado pelo IDP (Investimento Direto no País), que alcançou 4,2% do PIB. Somente em dezembro, recebemos US$ 15,2 bilhões de IDP, segundo maior valor da nova série histórica iniciada em 2010.

Esperamos continuidade do cenário de ajuste externo em 2016. Nossa projeção considera que o déficit em transações correntes caia para US$ 32,1 bilhões (equivalentes a 2,1% do PIB), com forte ajuda da balança comercial, para a qual esperamos superávit de US$ 40 bilhões. Quanto ao financiamento, esperamos entrada de US$ 50 bilhões em IDP (ou 3,3% do PIB) e de US$ 20 bilhões em investimento em carteira.

As parciais fornecidas pelo BC para janeiro (até o dia 22) sugerem um início de ano promissor. Registraram-se gastos líquidos com viagens internacionais de apenas US$ 180 milhões (contra US$ 1,7 bilhão em janeiro de 2015), com remessas de lucros, na mesma parcial, com saídas líquidas de US$ 124 milhões (déficit de US$ 1,1 bilhão em janeiro de 2015).

Contudo, a crise brasileira é estrutural, não passível de ser equacionada via ajuste cambial e retração cíclica. O desafio continua: buscar o consenso político para as reformas estruturais que permitam equacionar o fiscal e elevar o potencial de crescimento. A melhora do setor externo, ainda, tem dois ingredientes preocupantes para o setor privado: queda da atividade e alta do dólar, complicando a situação de empresas que tem alto grau de endividamento, especialmente em moeda estrangeira. Assim, é muito cedo para comemorar. Infelizmente, a crise não é do balanço de pagamentos.

*Economista chefe do Banco Safra, foi secretário do Tesouro Nacional