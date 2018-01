A crise automobilística afeta a produção industrial Demissões, férias coletivas antecipadas, licenças remuneradas e paralisações nas linhas de montagem, frequentes desde 2014, têm sua explicação no comportamento do mercado de automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos e máquinas agrícolas e até motos, segundo a Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos (Fenabrave). Entre julho de 2014 e julho de 2015, as vendas de autos e comerciais leves caíram 21,58%; as de caminhões declinaram 47,36%; as de ônibus, 34,59%; e as de motos, 10,97%.