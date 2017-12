A crise e os deuses gregos

Sobre os mármores crepusculares dos templos gregos, a disputa entre o Syriza e a zona do euro fez soprar os ventos e tufões que tiraram a poeira da Grécia de Péricles, de Aquiles ou de Vênus e lhes deram cores tão frescas como as da vila romana dos Mistérios, em Pompeia.

Editorialistas, políticos, desenhistas, fotógrafos aproveitaram ao máximo, buscando inspiração em Homero e Ovídio, libertaram os bandos de deuses, as esfinges, Hércules, a nau Argo, as bacantes e os soldados da Maratona, muito espantados com o fato de se reencontrarem em pleno século 21.

Algum dia um doutorando de Berkeley ou de Oxford elaborará uma tese para decidir qual foi a figura da mitologia mais citada pela imprensa para relatar as batalhas de julho de 2015. Hércules ou Ulisses; Aquiles de pés ligeiros e o tendão ferido, ou Édipo de pé torto; Tirésias às vezes homem, às vezes mulher; a Medusa ou a Górgona, que não são muito cordiais? Um outro estudante talvez se debruçará sobre enciclopédias ou tratados que os jornalistas do ano 2015 vasculharam para reativar um pouco, à luz do euro, a aridez das suas lembranças de faculdade. Uma figura emerge, a de Édipo.

Alexis Tsipras, completamente nu, o pé sobre um rochedo, como no belo quadro de Ingres, responde às perguntas que lhe são feitas pela esfinge. E como ela é uma figura feminina, os caricaturistas lhe conferiram com prazer traços da chanceler Angela Merkel.

Tsipras soube responder à esfinge? Na mitologia sim, porque à pergunta “quem tem quatro pernas pela manhã, duas no meio do dia e três à noite?”, ele responde que é o homem. Uma adivinhação banal, mas que confere, na mitologia, duas recompensas para Édipo: o trono de Tebas e, liberado da morte do pai Laio, poderá enfim se casar com sua mãe Jocasta. Recompensas que esvanecerão rapidamente, mas o pobre Édipo no fim da vida seguirá uma nova carreira, sob a forma do “complexo de Édipo”, concebido por Freud.

Duas outras figuras da mitologia também foram úteis: Sísifo, que, como Tsipras, subiu suspirando muito o penhasco para chegar ao cume da montanha antes de vê-la desabar, ou Hércules e seus 12 trabalhos.

Uma mulher conseguiu se sair bem de uma situação delicada. Ariadne, a bela Ariadne, que ajuda Teseu contra o Minotauro com seu novelo de linha. Infelizmente, o desafio de Tsipras era muito arriscado: mesmo Ariadne e seu novelo foram incapazes de abrir um caminho no Dédalo, as instituições europeias, no fundo da qual todo o mundo se equivoca, mesmo os guardiães do labirinto, ou seja, os pequenos “minotauros de bolso”, Juncker, Hollande, Merkel ou Renzi.

À medida que escrevo, outras conexões entre Grécia, a mitologia, e a “ópera-bufa” de Bruxelas, me vêm ao espírito. Como não nos surpreendermos com as semelhanças entre Tsipras e Ulisses, esse homem corajoso, obstinado, mas tão incapaz da verdade que na Grécia tornou-se símbolo do mentiroso? E a mulher de Ulisses, a infeliz, astuta e resignada Penélope que, aguardando o retorno do marido, passa o tempo desfazendo a cada manhã o manto que tece durante a noite. Não é ela a imagem dos negociadores intermináveis de Bruxelas?

E também, na tragédia de Bruxelas, falta o homem que compilou e transmitiu essas fabulosas mitologias que são a Ilíada e a Odisseia, o primeiro poeta do mundo, o poeta absoluto, o nosso caro Homero que existiu e além do mais, para cúmulo da desgraça, era cego. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO