A dupla crise dos dekasseguis

O bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, um dos símbolos da migração japonesa para o Brasil, já não tem o mesmo pulsar de outros tempos. O bairro é reflexo da crise que abateu o Japão, a segunda economia do mundo. Quem mais sofre são as empresas e os brasileiros ligados à economia japonesa. A crise tem expulsado os dekasseguis brasileiros que escolheram o Japão para trabalhar e ter a oportunidade de guardar dinheiro. Com a oferta do governo japonês de dar uma ajuda de custo de 300 mil ienes (cerca de US$ 3 mil) para brasileiros e peruanos que decidissem voltar para casa, a debandada foi geral. De acordo com a Embaixada do Brasil no Japão, os dados do Ministério da Justiça japonês apontam que 6.034 brasileiros deixaram o país de janeiro a abril deste ano. E 4.473 brasileiros fizeram o caminho oposto, ainda na esperança de se tornar um dekassegui. Com a fuga, também caiu nos últimos dois meses o número de alunos matriculados nas escolas que seguem o currículo em português. De acordo com a Associação das Escolas Brasileiras no Japão, em abril havia por volta de 6 mil estudantes e em 30 de junho eram 3.458. Lugar de concentração de agências de empregos especializadas em dekasseguis, a Liberdade sentiu o movimento minguar e alguns empresários do ramo simplesmente fecharam as portas. As vagas nas empresas japonesas são cada vez mais escassas e os brasileiros, por sua vez, pensam duas vezes antes de trocar os salários pagos por aqui pelos das companhias do Japão. "O que se paga agora só dá para o dekassegui se manter. Sobra muito pouco para guardar", conta a funcionária de uma agência de empregos. Se antes da crise a empresa mandava ao Japão entre 40 e 50 brasileiros por mês, agora não passam de 10. Os salários também encolheram. A renda nos bons tempos era de cerca de 300 mil ienes (US$ 3 mil). Hoje não chega a 200 mil ienes (US$ 2 mil). Lilian Minami Wu, dona da Happy Holiday, concorda. "Simplesmente não há emprego. As agências não mandam trabalhadores brasileiros e também não recebem vagas no Japão", conta. "É a maior crise que vi", diz um japonês especializado em vistos consulares para as agências de recrutamento. A parte mais frágil da crise japonesa são os brasileiros que fizeram as malas. Os estrangeiros foram os primeiros a perder o emprego. Num primeiro momento, o governo japonês ofereceu um seguro-desemprego de seis meses. Como a situação não melhorou, a solução foi "pagar" para que os dekasseguis voltassem para casa. A contrapartida é que os brasileiros e peruanos não voltem ao país pelos próximos três anos. O Banco do Brasil é o repassador oficial dos recursos do governo japonês aos dekasseguis latino-americanos. Jorge Altair Pinto Sturmer, gerente regional do banco no Japão, conta que cerca de 6,2 mil pedidos chegaram à instituição financeira. Desse total, 1.977 receberam o auxílio financeiro. Para se candidatar à ajuda, é preciso estar desempregado e não ter restrições legais. O dinheiro, diz o gerente, é liberado somente cerca de 20 dias depois de o profissional deixar o país. "O governo se comunica com as autoridades alfandegárias para comprovar a efetiva saída do país e, após isso, prepara a documentação para o envio dos recursos ao banco", explica Sturmer. Para Sturmer, a iniciativa do governo japonês reforçou a decisão de voltar ao Brasil. "O auxílio do governo facilita o retorno, mas não é o fator de decisão. A decisão está ligada ao desemprego e às dificuldades de continuar a sobreviver em um país com custo de vida muito alto."