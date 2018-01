A emissão recordista de títulos da Argentina A Argentina renegociou a dívida externa e voltou ao mercado internacional de capitais após 14 anos de jejum, emitindo US$ 16,5 bilhões em títulos, na maior operação já realizada por país emergente. Os investidores fizeram ofertas de compra de US$ 68,6 bilhões, indicando que voltaram a confiar no país após o calote de US$ 102 bilhões de 2001, no governo de Adolfo Rodríguez Saá. A moratória foi renegociada em 2005, já no governo Néstor Kirchner, mas alguns credores não aceitaram o prejuízo.