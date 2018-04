À espera de detalhes do pacote dos EUA, Bovespa abre em alta

A expectativa de que o secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner, dê mais detalhes do novo plano de resgate a bancos durante a audiência no Senado marcada para as 13 horas, abre espaço para uma abertura positiva da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nesta quarta-feira, 11. O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - abriu no azul e às 11h17 subia 0,79% aos 41.534 pontos, tentando reaver um pouco das perdas da última terça, quando caiu 2,12%. Veja também: Entenda o novo plano dos EUA para resgatar bancos Senado aprova pacote de US$ 838 bilhões por 61 votos a 37 EUA anunciam US$ 1 trilhão para bancos com problemas De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O diretor da Ágora corretora, Alvaro Bandeira, está entre os que esperam um detalhamento do plano hoje pelo secretário do Tesouro. Mas ele não acha que essa primeira reação negativa do mercado financeiro seja uma tendência. "Foi uma reação muito emocional, porque se esperava um plano pronto e acabado, mas com o tempo a ideia vai maturar, o mercado tende a reavaliar o plano", avalia. Na Europa, as bolsas recuam após o prejuízo maior do que o esperado registrado pelo banco Credit Suisse no quarto trimestre do ano passado e da frustração com a perda anunciada pela Peugeot-Citröen em 2008 e com o alerta negativo para o primeiro semestre deste ano. Os índices futuros de ações em Nova York mostram a cautela dos investidores enquanto o depoimento de Geithner no Senado e a divulgação de indicadores econômicos. As Bolsas asiáticas fecharam o pregão desta quarta-feira, 11, em baixa, após a divulgação do pacote de ajuda ao setor financeiro nos Estados Unidos e a aprovação do pacote de US$ 838 bilhões no Senado americano, seguindo a tendência dos outros mercados mundiais. O índice Kospi, da bolsa de Seul, caiu 8,69 pontos (0,72%), aos 1.190,18 no fechamento. Por outro lado, o índice de ações tecnológicas Kosdaq ganhou 3,15 pontos (0,83%), aos 383,41. O indicador Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 2,16%, aos 13.580,30 pontos. Em Jacarta, a queda foi de 1,17%, enquanto que o índice Psei, de Manila, perdeu 1,03%. A Bolsa de Xangai diminuiu 0,19% e a australiana 1,61%. Apenas o mercado de Bangcoc fechou em alta de 0,03%. A Bolsa do Japão permaneceu fechada por ser feriado no país. (Com Agências internacionais)