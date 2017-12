À espera do aumento de combustíveis O impasse dominou as reuniões de ontem dos técnicos do governo. No caso do querosene, há uma tendência de cancelar o subsídio. Até ontem, a estimativa era de que o preço do querosene ficaria 30% acima do porcentual concedido para o litro da gasolina. Esse aumento impactaria fortemente nos custos das empresas aéreas. O setor vem enfrentando sérias dificuldades desde a desvalorização do real, e esse novo reajuste poderia acarretar em um aumento significativo no preço das passagens aéreas. No caso do GLP, a situação é mais difícil, porque a retirada do subsídio elevaria o preço do gás de cozinha ao consumidor em cerca de 30%. Esses preços hoje variam entre R$ 13 e R$15. Atualmente, esses subsídios são pagos pelos consumidores de gasolina. Os técnicos do governo também sabem que ao mudar esta política estarão prejudicando a população mais pobre. Preço do álcool pode sofrer reflexo da gasolina Sobre o índice que poderá ser divulgado hoje, a especulação é de o porcentual será entre 13% e 15% nas refinarias, com impacto para os consumidores variando entre 9% e 12%, em média. O governo descarta a necessidade de reajuste do preço do álcool combustível, mas os donos de postos alegam que, em função da mistura de álcool na gasolina, o preço do produto acompanhará o do reajuste da gasolina.