À espera do Copom, bolsa sobe com poucos negócios A semana no mercado financeiro começou com os investidores fazendo poucos negócios à espera da reunião do Comitê de Política Monetária que decidirá sobre a taxa Selic na quarta-feira. A bolsa paulista fechou em alta de 0,24%, com volume de apenas R$ 796 milhões. O mercado de juros também teve uma segunda-feira acomodada. Segundo pesquisa realizada pela Agência Estado com 41 instituições financeiras, a maioria esmagadora (37) espera uma redução da taxa básica de juros dos atuais 16,25% ao ano para 16%. Na BM&F, os contratos futuros de janeiro, os mais negociados, registraram discreta alta: 15,36% contra 15,33% na quinta-feira.