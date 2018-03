"A festa continua para o real", diz Financial Times En artigo intitulado "A festa continua para o real", o jornal Financial Times afirma que, apesar de o real de ter sido testado na semana passada, o entusiamo dos estrategistas e investidores pelos ativos brasileiros não foi danificado e a maioria espera que a moeda brasileira irá se fortalecer ainda mais. Analistas ouvidos pelo diário britânico afirmaram que os temores de intervenção do governo no câmbio poderão atenuar a velocidade da recuperação, mas acreditam que o interesse dos investidores pelos mercados brasileiros não irá diminuir. "Com tantos fatores fortes favoráveis ao Brasil, será muito difícil para as autoridades evitarem o entusiasmo", disse Mitul Kotecha, estrategista-chefe global para câmbio externo do Credit Agricole Indosuez. Segundo ele, o apetite por investimentos de risco e retornos elevados nos mercados internacionais continua grande. Segundo o FT, os estrategistas também consideram que o real está subvalorizado. "Achamos que o yield de 26,5% combinado com a atual subvalorização de 10% continuárá a atrair os investidores", disse Juliette Declercq, estrategista para câmbio de mercados emergentes do JP Morgan, cujo alvo para a cotação da moeda brasileira é de R$ 2,75 diante do dólar.